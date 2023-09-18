暢所欲玄： 趨吉避凶

當有些人遇上命運阻礙，往往拋出一句「認命啦」。上文已講過，命是出世一刻已定，人生劇本也寫好了，是否找些大師或年年買些風水物，就能幫你變首富呢？

真正走人生的路，是自己，當然要先了解自己，或找些有良心的高人指點和分析，從八字批算出一生的概況，包括健康、學業、事業、婚姻、父母兄弟關係等等，從而為自己定下甚麼時候適合攻守。孔明借東風，也要等待時機，事前預測吹甚麼風才能定下策略，同樣道理，當我們知道自己的命，就可以作出合適的布局，畢竟財富有分級，有些人一生有一百萬已心足，有些人卻可擁有過億身家。

有個案例可以分享：一位師兄多年沒有見面，他是當廚師的，有一次來找我，說朋友幫他買股票，一年賺了三百多萬元，所以連廚師都不做，決定自己開店，問我是否行財運，我說當然啦，但理應不止三百萬，按八字計算可以有三千多萬，可惜財運已經過了……我明白有些朋友懷着感恩知足心態，但上天會因你在前世或上半生積下的功德而論功行賞，這是合理得到的！相反，有些人知道自己命運出現問題，還死不認命，再加上忠言往往逆耳，被一些人有機可乘，因此「趨吉避凶」是有玄機的。