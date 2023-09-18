「姜濤」車牌3.8萬成交

姜濤粉絲團「姜糖」人多勢眾仲要多金，不時課金應援偶像，昨日運輸署「自訂車輛登記號碼拍賣會」，公開拍賣240個車牌，其中最為矚目的車牌是跟姜濤英文名相同的「KEUNG T0」，底價5千元，車牌最終由一位女士以3.8萬元投得！這位女士表示自己是「姜糖」，會將車牌送給姜濤。