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「姜濤」車牌3.8萬成交

姜濤 姜濤
姜濤
姜濤粉絲團「姜糖」人多勢眾仲要多金，不時課金應援偶像，昨日運輸署「自訂車輛登記號碼拍賣會」，公開拍賣240個車牌，其中最為矚目的車牌是跟姜濤英文名相同的「KEUNG T0」，底價5千元，車牌最終由一位女士以3.8萬元投得！這位女士表示自己是「姜糖」，會將車牌送給姜濤。
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