娛樂

羅啟豪慶幸避開強敵
歌手李佳及羅啟豪皆是已故美國天后雲妮侯斯頓的忠實歌迷，前晚他們攜手合作在台上獻唱，吸引一班《中年好聲音2》的學員到場支持。提到新一輯的參賽者，兩人都認為有巨大潛力，整體水準很高，羅啟豪慶幸是上一次參加；而李佳則透露有學生和朋友入圍，希望他們「愈行愈遠」。
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