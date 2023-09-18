9月18日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月18日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
梅小惠談亡母心願 ：驚我嫁唔出
藝人梅小惠母親梅劉惠芳早前離世，享年92歲，家人昨日為她假紅磡世界殯儀館設靈。梅小惠、梅小青受訪時表示因媽媽已年過90是笑喪，現時心情已平復，問到媽媽有何心願？小惠打趣說：「佢最驚我嫁唔出，講笑，其實媽媽心願乜都圓晒。」二人表示媽媽很有福氣，有4代同堂陪伴她走完人生路。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230918-0918_00282_054/梅小惠談亡母心願-：驚我嫁唔出
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc