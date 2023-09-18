娛樂

梅小惠談亡母心願 ：驚我嫁唔出
藝人梅小惠母親梅劉惠芳早前離世，享年92歲，家人昨日為她假紅磡世界殯儀館設靈。梅小惠、梅小青受訪時表示因媽媽已年過90是笑喪，現時心情已平復，問到媽媽有何心願？小惠打趣說：「佢最驚我嫁唔出，講笑，其實媽媽心願乜都圓晒。」二人表示媽媽很有福氣，有4代同堂陪伴她走完人生路。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc