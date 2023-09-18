張惠妹黑暗女王再見彩虹

台灣天后張惠妹相隔7年再於澳門開騷，全場滿座，阿妹身穿專為是次演唱會量身打造的戰袍，以黑暗女王造型登場，之前在內地被視為禁歌的《彩虹》亦重見天日，配搭着七彩的舞台燈光效果，瀰漫着一片彩虹燈海，非常壯觀，有粉絲大喊：「終於等到彩虹。」