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黎諾懿親子散步對抗濕疹
黎諾懿
藝人黎諾懿昨日出席為濕疹患者舉辦的繪畫工作坊，並透露大兒子「小春雞」長期受濕疹問題困擾，幸而可以透過飲食及運動增強免疫力，以減輕病情，現在諾懿經常陪同兒子一起到戶外散步：「我哋會行好遠，一路行一路捉Pokémon。」而妻子李潔瑩亦會以年紀漸長為由，逼諾懿多做運動。
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