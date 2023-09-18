前落選港姐揭簽約內幕 富家女冇着數

近日一班港姐收到通知集體返無綫電視城見監製，當中入圍22強的落選港姐王藝淳（Kitty）見齊人即刻影大合照，順勢為自己的社交平台增加人氣。然而近日愈來愈多前港姐大爆內幕，連2010年落選港姐李文煊都加入戰團！

曾有「密實湯唯」之稱的李文煊，當年一選完就簽約無綫做藝人，但發展平平，一年後便離巢。李文煊近日就拍片大爆落選港姐簽約無綫方程式，透露當時她在第二輪面試時已經簽約，如果最後得獎，合約就自動生效，至於其他落選佳麗就會好似今年的佳麗一樣，齊集無綫見高層：「會聊你的志向是甚麼？你想做甚麼？」如果最後簽約，就會將相關照片分發給監製及導演，讓人揀選。

簽約三要素：人氣＋年輕＋上進 李文煊亦稱簽約有三大條件：「競選期間你有沒有人氣，媒體和觀眾喜不喜歡你，換句話說就是你有沒有新聞和娛樂價值，也就是你的可利用商業屬性高不高，能不能為公司快速變現、快速賺錢。」第二點是要後生女，第三則要睇家底及服從力：「唔聽話就say bye bye啦，或者沒有上進心，過一會就跑路了都不行，所以家裏不能太富有，要『捱得起』，也不能太窮，那就有可能出現突然跑去嫁富豪。」

不過觀乎今屆多位大熱佳麗如郭珮文（Juliana）、潘明璇（Michelle）、陳霈錤（Hera）等，雖賽前呼聲高，但至今都未簽約無綫，跟李文煊口中指的「第二輪面試時已經簽約」有出入。