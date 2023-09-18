虛產平台風波 損失50萬 莊思敏蝕到怕 唔敢再投資

女星莊思敏捲入未領牌虛產平台慘變苦主，自揭損失約50萬元，連番投資失手的她承認嚇怕了，暫時不敢再投資，寧願選擇將錢放銀行穩定收息。

莊思敏、前港姐林鈺洧、前亞姐林寶玉、陳爽等前晚於一個選美活動鬥性感，莊思敏中門大開最為「胸」狠。談到有虛擬資產交易平台被指無牌經營事件，莊思敏受牽連變苦主，她自爆事件中損失約50萬元，暫時沒打算倣效林作去備案，她說：「我要飛馬來西亞，等多一星期睇吓事態發展。」對投資連番損手，被網民嘲為「燈神」，她否認說：「之前啲股票都升番，的士牌都冇事，樓係有少少損手，但一日未賣都未結算，依家當收租收息。」但直認嚇怕了，暫時不敢再投資，還是做定期算了。

林寶玉默認阿儀被雪 同場的胡定欣及羅霖擔任評審工作，定欣當年參加Cover Girl選舉奪冠入行，她笑說：「算係半個選美經驗，當時唔使着泳衣，只有10個女仔，感覺較輕鬆，我會睇佳麗嘅臨場表現。」談到好友趙希洛承認離巢，她說：「佢鍾意演戲，希望佢喺另一個環境，搵到自己鍾意嘅嘢。」

林寶玉被問到有傳旗下藝人薛影儀因不聽話而被掟入「雪櫃」，她未有否認，並笑說：「藝人冇工作就係休息。（幾時再安排佢工作？）再睇吓。」