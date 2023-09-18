中娛星動：7年之癢有暗湧？ 關曉彤26歲生日 鹿晗遭全城「逼婚」

內地男星鹿晗與關曉彤被喻為「金童玉女」，鹿晗風雨不改連續7年為女友發慶生文，本來好Sweet，但不少網民擔心他蹉跎關曉彤7年青春，遲遲未娶對方過門，恐因「7年之癢」不婚即分。

鹿晗與關曉彤2017年宣布拍拖，哄動全城，更一度令社交網癱瘓！鹿晗昨日凌晨再度準時為26歲生日的女友發慶生文，亦是他連續7年公開放閃，而關曉彤則上載大批疑似男友視角的靚相，雖然收起大長腿，但勝在青春可愛，網民紛紛猜測是否由鹿晗操刀。

網民恐浪費青春 不過網民更關心2人的婚事，今年適逢「7年之癢」，鹿晗遲遲未肯宣布娶關曉彤，Fans擔心女神癡心錯付，白白浪費7年美好青春，指她過多幾年已三十而立，紛紛留言催鹿晗做「男人應該做的事」，盡快拉埋天窗。

早前關曉彤前往欣賞男友的演唱會，被鹿晗Fans稱呼「嫂子」，有網民替她不值：「非粉都覺得關曉彤好慘，人家的存在也不至於是為了這句嫂子，你給人整的好像鹿晗的附屬品。」又擔心關曉彤只是「掛名女友」。