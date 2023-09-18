娛圈單打：Do姐救唔到收視 農夫你們在哪兒

鄭裕玲（Do姐）離開TVB後非常風騷，為HOY TV拍攝的旅遊節目《去邊啊Do姐》本月初開播，由一班當時得令的小鮮肉作伴，包括林家謙、應智越、洪嘉豪、Tyson Yoshi、魏浚笙，養眼度爆燈。可惜啊，播出後收視不如理想，節目被彈悶到飛起，Do姐都救唔番！

HOY TV一直想省靚招牌，除咗拉攏TVB幕後人員加盟，Do姐呢個旅遊節目亦被視為王牌武器，未開播已經噱頭十足。點知人算不如天算，即使不惜工本拉大隊去到日本、德國、奧地利等地拍攝，但走馬看花的內容，沉悶的表達方式，令觀眾完全唔賣帳，至今收視「3點不露」。

成也小鮮肉，敗也小鮮肉。Do姐首拍新一代男神本來夠晒話題性，無奈他們只擅長唱歌，做節目不懂執生，遑論搞氣氛，跟Do姐的互動看得人十分尷尬，一看而知雙方完全不熟落，益發令人懷念TVB時期的《Do姐再Shopping》！

大家一定記得，Do姐跟農夫的C君、陸永拍檔火花四濺，大家互相鬥嘴你來我往，觀眾睇到笑爆嘴。最經典是陸永教訓C君不可直呼DoDo，要叫「Did Did」，因為「Do Did Done」，DoDo的過去式要叫Did Did，自此Do姐多了個花名叫「Did Did姐」，堪稱神來之筆，哈哈。

「綜藝魂」呢家嘢唔係人人有，Do姐雖好也要綠葉扶持，冇咗農夫呢對好拍檔，實在失色。C君、陸永仍是TVB藝人，Do姐則是自由身，唔知呢三位黃金組合，仲有冇機會一起出鏡呢？