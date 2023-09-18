JW陳瀅泰國食蟲 四手按摩呵番

「痞子四星」周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）與朱敏瀚到泰國拍攝旅遊節目，期間在夜市挑戰食蟲，JW嚇到面容扭曲！4人又做Spa歎世界，兩位靚女裸背接受四手按摩，可謂女神級享受！

周嘉洛、陳瀅、JW與朱敏瀚（朱仔）因合作劇集《痞子殿下》系列成為好友，早前更為無綫節目《約埋班Friend去旅行》齊齊到訪泰國清邁，寓工作於度假，但製作組搞搞震，指嘉洛因拍劇而未能隨團出發，令眾人非常失望。其實深得公司疼錫的嘉洛早獲劇組開綠燈，更提前抵達酒店準備驚喜，他特地戴上假髮扮Bellboy，怎料陳瀅等只顧參觀，3度經過也認不出他，惟有自揭身份。

遊泰國當然少不了走訪夜市，眾人體驗街邊傳統按摩，又挑戰食蟲，面對滿枱蟲蟲，陳瀅與JW嚇到花容失色，將蟲放入口時面容扭曲，JW更跺腳定驚；但嘉洛與朱仔卻毫無懼色，還Encore食多幾隻。

周嘉洛朱敏瀚自薦剝衫 先苦後甜，眾人亦有到主題餐廳食好西，幾杯落肚更開始爆料。陳瀅指嘉洛拍攝《痞》劇初期酒量完全唔掂，經過她與JW兩年特訓才適應過來，嘉洛即搶着說：「阿瀅最飲得，JW就好唔飲得又最大聲，試過左手撳住人哋膊頭，右手揸住酒杯隊畀人飲！」4人又前往歎Spa，兩位猛男自告奮勇做「除衫擔當」，按摩期間，陳瀅與JW偷偷入內整蠱他們。雖然兩位男士自薦剝衫，但陳瀅與JW亦有裸背做四手按摩，非常享受。

陳瀅 陳瀅、JW、周嘉洛與朱敏瀚見到滿枱蟲蟲呆一呆。 JW食到面容扭曲！