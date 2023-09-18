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迪麗熱巴零死角驚艷網民
熱巴被視為女神，每次亮相都令人眼前一亮。
「新疆四美」之一、內地頂流女神迪麗熱巴，其零死角臉蛋精緻動人，加上精湛演技，人氣高企，每次亮相都引人注目。日前她出席公開活動，身穿一襲露肩禮服，下身開高衩露出一雙纖細美腿，即使在無修圖的情況下近距離拍攝亦未見瑕疵，容貌美得令網友驚呼連連。
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