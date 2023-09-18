獨家消息：After Class演唱會合體？詹天文打氣變導火線 炎明熹觸發內訌

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）下月舉行處女個唱，不少粉絲都期望以她為首的女團After Class屆時合體，不過有另一派粉絲似乎不太樂意，日前更因隊友詹天文一句留言而觸發罵戰！Gigi粉絲之間互數不是，連帶偶像的父母亦受牽連，場面一發不可收拾！

出道2年的Gigi下月初將舉行一連兩場處女個唱，門票開售當天不出90分鐘已售罄，及後加推亦一票難求，大批未有搶到門票的粉絲要求無綫再度加場。加場與否現時仍未有定案，而Gigi忙着適應大學校園生活，同時要投入個唱綵排。

雖然Gigi獨當一面，但同時亦是女團After Class成員，她與隊友姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）各有各忙，至少已有半年未有合體演出，故不少粉絲都期望趁Gigi今次開騷，After Class再度合體，不過這個想法卻不是全部粉絲的心聲！

最愁記歌詞舞步 Gigi早前在社交網發文公布演唱會事宜，Windy火速留言：「大大的Gi持。」有粉絲留言指希望屆時見到Windy同台表演，有人卻建議她做觀眾就足夠，此言一出即被其他人圍插，力斥該粉絲是搞事分子。該粉絲誓不罷休，留言反駁：「你就搞事，Gigi Solo演唱會，我作為Gigi Fans，叫佢做觀眾有咩問題？」直言不想偶像的個人演唱會變成After Class及《聲夢》演唱會，認為組合合體有很多不同形式，毋須在演唱會上勉強達成。其他粉絲似乎不太認同其說法，並揶揄對方假扮Gigi粉絲。眾人你一言我一語，之後戰火更無端波及Gigi的父母，留言區陷入失控局面。

粉絲在社交網掀罵戰，Gigi卻似乎懵然不知，昨日現身慶祝出道2周年的慈善義賣嘉年華時心情靚絕，與歌迷打成一片。現場除了有攤位遊戲，還有義賣由Gigi親手製作的月餅以及親自繪製的布袋。中學時修讀視覺藝術的Gigi，笑言曾試過繪畫年輕男子，結果卻畫出中年男士。問到預備了甚麼報答歌迷的支持？她笑說：「以身相許啦！講笑，哈哈！希望可以一直陪伴大家，大家每次見到我嘅時候都可以好開心。」

談到下月就舉行處女個唱，她坦言現階段最難是排舞：「開始排緊，返學嗰日就練少啲，有時跳跳吓會唔記得晒！」她感謝排舞老師協助，讓她更容易記好舞步，笑言雖然「執生」能力高，但不想在練習階段已一直出錯，否則正式演出時就會錯上加錯。除了跳舞外，她指記熟歌詞是另一難題：「因為唔只有自己嘅歌，亦有啲我未嘗試過嘅，唱歌老師希望我背熟幾首，可以隨口就唱。雖然有提字器，但望住嚟唱唔會有由心而發嘅感覺，所以希望熟悉到每份歌詞。」另外，對於早前有狂迷對其人形紙板做出過火行為，她認為對方只是用錯方式表達，最重要是互相尊重。

After Class有機會在Gigi的演唱會舞台合體。