四月曾甜蜜慶紀念日 「狼人」曉積文驚爆離婚 27年夫妻情盡

澳洲男星「狼人」曉積文（Hugh Jackman）驚爆與結婚27年的妻子Deborra-Lee Furness離婚，消息震撼網民。離婚聲明指兩人選擇分道揚鑣，追尋自己的成長。

今年54歲的曉積文憑《變種特攻》（X-Men）系列「狼人」一角深入民心，早前於演員工潮前亦回歸舊角拍攝《死侍3》（Deadpool 3）。他與67歲妻子Deborra向來是演藝圈模範夫妻，前日忽然發出聯合聲明，宣布結束27年婚姻：「我們很幸運可以以夫妻身份一起度過差不多三十載，經歷一段美好與充滿愛的婚姻。我們的旅程現在改變了，我們決定分道揚鑣，追尋自己的成長。我們的家人一直是、永遠是我們最高的優先事項。我們將以感恩、關愛與善意去迎接這個新一頁。我們非常感謝你們的諒解，尊重我們的私隱，讓我們度過這段人生的轉變。」

家人朋友一早知 上年二月曉積文於百老匯演出音樂劇《The Music Man》，該處有工作人員爆料：「我哋都冇驚訝，都係之前一排發生。屋企人同朋友都一早知。佢哋之間個問題應該仲早過曉積文返百老匯，因為Doborra冇乜點睇佢綵排，甚至畀人見到有幾次喺度瞓着咗。佢哋唔係有第三者，只係關係由夫妻演變成室友。」不過曉積文與Deborra上年才於美國紐約購入約1.6億港元的頂樓豪宅。

曉積文與Doborra於1995年合作澳洲劇集《Correlli》邂逅，翌年成婚，Doborra小產兩次後決定領養，育有23歲養子Oscar與18歲養女Ava。曉積文受訪時曾自爆兩夫妻自成婚以來，從未分開超過兩周。今年四月曉積文於結婚27周年紀念日，在社交網發文：「我愛你Deb，今天是我們的27周年結婚紀念日，27年了！我非常愛你。」可惜最後這段忘年戀亦迎來終結。