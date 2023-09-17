暢所欲玄：影響夫妻感情的顏色

每種顏色都有獨特的能量和不同的五行，古今中外的研究表明，不同的顏色，對人的情緒和心理會產生不同的影響。家居色彩的搭配，不僅關係着家居效果的呈現，也關係到人的心情好壞。以下一起看看有哪些顏色禁忌有可能破壞夫妻感情吧！

1.忌紅色為主

在傳統文化裏，紅色一直被視為一種代表喜慶的顏色，寓意莊嚴、幸福、吉祥。但是在諸多色彩中，紅色可以說是最具刺激性的。紅色五行屬火，如果家宅以紅色為主調，容易讓夫妻的情緒變得焦躁起來，加重兩者之間的矛盾和爭執，不利婚姻生活。

2.忌太多粉色

粉色帶有溫柔、可愛、溫馨、嬌嫩等含意，一般多為女性喜愛。和紅色一樣，粉色五行屬火，如果以粉紅色作為家居主調，一樣能刺激人的神經，引發夫妻爭吵。其次粉色太多容易招來爛桃花，不利夫妻生活和諧。

3.忌深色太多

深色於五行中屬水，給人一種沉穩莊重、神秘深邃的感覺。家宅中深色調太多，往往會讓人產生壓抑的情緒，容易感到心情低落，更容易澆滅夫妻之間的熱情之火，導致感情變淡。

玄學名師黃楚淇