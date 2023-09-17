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龍門陣
麥皓兒化身「雲吞專員」
麥皓兒在劇中為「女兒」周珈慜細心擦去口水。
女星麥皓兒於無綫劇集《你好，我的大夫》演「面癱」個案中的母親角色，令其感受到母親的偉大，更指私下與飾演女兒的周珈慜亦以「母女」相稱，至今仍保持聯絡。她對拍攝時經常成為「雲吞專員」印象深刻：「佢個妝會令佢流口水，所以我要幫佢袋住啲抹完口水嘅『雲吞』，嗰刻覺得自己真係好似一個媽咪。」
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