中娛星動：開放式結局 一頭霧水 虞書欣疑被賜死 觀眾轟爛尾

雖然播放量數據理想，但前晚播出的結局卻引發劇迷不滿，劇中兩對主CP都沒有修成正果，而開放式結局看到觀眾一頭霧水，「雲之羽稀巴爛」一度被網民罵到上熱搜。該劇由《小時代》的著名編劇郭敬明擔任導演及編劇，講述飾演刺客「雲為衫」的虞書欣與飾演「宮子羽」的張凌赫由敵人變情人，結局是兩人合謀平定內亂，正當以為兩人開展甜蜜生活之際，雲為衫前往尋找雙胞胎妹妹時，卻遇到刺客首領，鏡頭一轉就是宮子羽遲遲未等到女方，最後的鏡頭定格在宮子羽聽到大門被推開，但一臉失望的樣子，網民推測雲為衫已經遭遇不測。觀眾對於雲之羽被編劇賜死大感不忿，紛紛在網上發表負評吐槽結局及大罵郭敬明，「浪費了那麼多好演員的演技，糟蹋了那麼多觀眾天天追劇的心情」、「結局很歹毒」。