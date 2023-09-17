難敵「7年之癢」？ 賈曉晨婚姻遇危機 早有「殺夫之心」

藝人賈曉晨（JJ）和樊少皇結婚快7年，今年卻兩度傳出婚變，而現身談離婚的她，直認和另一半關係陷於決裂邊緣，除每日有50次離婚念頭外，更有101次殺夫衝動，又謂掌握財政大權無懼日後生計，只是怕麻煩才「得個諗字」。

現年40歲的JJ於2016年下嫁年長9歲的樊少皇後，兩夫妻一直表現恩愛，但今年她前後兩度在社交網放負，呻爆老公木獨無情趣，其後樊少皇又誤發「我們離婚了」的貼文，令外界揣測兩夫妻不敵「7年之癢」的魔咒。

昨日JJ偕DJ樂宜出席美容店剪綵儀式，身為代言人的JJ透露已將「基地」轉移返港，有工作才返北京。雖然樊少皇陪在身邊，不過JJ卻直認夫妻情起波瀾，曾閱讀一本老婆想離婚及殺夫的書籍，令她萌生同樣的想法：「每日都諗50次離婚，想殺佢101次。（畀老公激親？）係好小事，但激到嘔血，佢粗心大意，令我好辛苦，我咁講驚得罪所有男仔。」

樊少皇冧老婆有一套 不過JJ補充一切只是「齋諗」，她的原因是：「實行會好麻煩。」又指老公好識冧她，每次激嬲她都會送手袋作「補償」。談及本月20日生日，已收到老公送新手袋做禮物，又指老公脾氣好，但提及離婚就會拒絕，她講笑道：「如果佢同我離婚會好辛苦，啲樓全部寫我名，離婚佢就要問劇組借酒店住。」又透露工作方面，想以拍電影為主，嫌拍劇時間長太困身，冇辦法照顧女兒。