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胡杏兒保身材 齋食小番茄？

網友篤爆胡杏兒其實都有享用多款美食。 網友篤爆胡杏兒其實都有享用多款美食。
網友篤爆胡杏兒其實都有享用多款美食。
胡杏兒在社交平台分享與朋友在尖沙咀食意大利菜的午餐照和視頻。視頻中展示了各種薄餅，令人垂涎。杏兒寫道「被我最愛的美食包圍」，但她透露過2天有活動，必須「把持住」以保持身材，自言只吃了一個小番茄。
不過，從照片可見她其實應該已品嘗了不少美食。網友亦留言希望她能開心地享用美食，又讚她樣子可愛。
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