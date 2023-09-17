9月17日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月17日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
胡杏兒保身材 齋食小番茄？
網友篤爆胡杏兒其實都有享用多款美食。
胡杏兒在社交平台分享與朋友在尖沙咀食意大利菜的午餐照和視頻。視頻中展示了各種薄餅，令人垂涎。杏兒寫道「被我最愛的美食包圍」，但她透露過2天有活動，必須「把持住」以保持身材，自言只吃了一個小番茄。
不過，從照片可見她其實應該已品嘗了不少美食。網友亦留言希望她能開心地享用美食，又讚她樣子可愛。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230917-0917_00282_027/胡杏兒保身材--齋食小番茄？
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc