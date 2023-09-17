娛樂

探孫慧雪母子 蔡思貝食住家菜

蔡思貝到訪食飯，孫慧雪仍一身睡衣look，可見她們相當熟落。 蔡思貝到訪食飯，孫慧雪仍一身睡衣look，可見她們相當熟落。
蔡思貝到訪食飯，孫慧雪仍一身睡衣look，可見她們相當熟落。
藝人孫慧雪今年7月誕下細仔，已坐完月的她仍在餵哺母乳期，身材依然可觀。近日，好友蔡思貝上門探望她和BB，並同枱一起吃住家飯。期間蔡思貝母性大發抱BB，又攬實小朋友拍照留念，同時亦將孫慧雪的寓所曝光，見孫慧雪在家中穿上睡衣周圍走，睡衣為開胸扣鈕款式，令網民為之一振。
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