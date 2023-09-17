衰輕敵被淘汰 吸取教訓 鄭嘉穎開番把聲 謀再戰歌唱比賽

藝人鄭嘉穎昨日出席活動，早前被指拍內地綜藝節目時，比賽第一圈便被淘汰，對此他直認不諱，並指自己連老婆陳凱琳說話也不聽，瘋狂練歌，結果導致聲帶發炎兼失聲，更要到醫院打類固醇，經此教訓，他以後定必做足準備才上場，不會再臨急抱佛腳！

鄭嘉穎昨日到旺角為生活百貨店開幕擔任嘉賓，狀態甚佳的他透露體重一直保持在65Kg以下，因有高血壓問題，平日飲食清淡，餸菜先浸茶去多餘油份才進食。早前他參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第三季，傳出在第二集便被淘汰，他承認此事，並搞笑地指自己「抵死」，衰在輕視比賽，他說：「做演員咁耐冇練過歌，恃住自己歌手出身，上節目前我就日日練歌5到6小時，搞到聲帶發炎，損咗冇聲，去醫院打類固醇、睇中醫都冇用，只能夠休息，好失策！（老婆冇勸你？）老婆勸都冇聽，好黐線！」提到失聲時情緒低落，讓他上了寶貴一課，他明白凡事要循序漸進，不能臨急抱佛腳。現在聲帶已痊愈，笑稱被兒子投訴太嘈。他指將來若再挑戰歌唱比賽，會準備得更好，又透露有戲癮，希望多拍電影。

蔡嘉欣落實婚期 同場擔任司儀的蔡嘉欣低胸裝上陣，早前網晒接受富貴圈外男友Derek求婚的她，席間宣布婚期定於12月3日在港擺酒。選美出身的她透露與TVB仍有合約，但去年底開始已暫停幕前工作，轉為專注做自己生意，合約明年到期後不打算續約。她又表示婚後想過二人世界，生BB可以遲一步。對於早前被網民寸拜金及帶壞好友何依婷，掀起罵戰，她解釋與網民只是討論：「不嬲都認拜金，唔介意話我，但介意話我朋友。（會繼續同網民開火？）選擇性，如果有討論空間就再探討。」她表示已邀請何依婷做姊妹，提到對方亦蜜運中，她笑指自己是看新聞才知道：「佢好保護自己。」