秦嵐赴美 周街行貓步

內地女星秦嵐近日到美國出席紐約時裝周，甫落機即超模上身，在街頭Chok甫進行一系列街拍，從餐廳門口、燈柱旁、隧道內甚至過馬路都被攝入鏡。擁有模特兒身形的她打扮型格，配以高冷表情，吸睛度十足！秦嵐又抽空到公園閒逛，除了捕捉松鼠的生活日常，還影到彩虹，認真幸運！