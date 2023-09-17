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秦嵐赴美 周街行貓步

秦嵐超模上身四圍影。 秦嵐超模上身四圍影。
秦嵐超模上身四圍影。
內地女星秦嵐近日到美國出席紐約時裝周，甫落機即超模上身，在街頭Chok甫進行一系列街拍，從餐廳門口、燈柱旁、隧道內甚至過馬路都被攝入鏡。擁有模特兒身形的她打扮型格，配以高冷表情，吸睛度十足！秦嵐又抽空到公園閒逛，除了捕捉松鼠的生活日常，還影到彩虹，認真幸運！
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