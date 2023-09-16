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玄彬返韓「交人」陪老婆撐枱腳
韓國型男玄彬早前獲邀到瑞士出席代言活動，返韓不久，即被網民捕獲與老婆孫藝珍在首爾一間烤肉店撐枱腳。網民上傳當日拍攝的短片，兩口子穿上白色上衣及戴帽，一身情侶打扮，十分優閒。孫藝珍其後在社交網限時動態上載烤肉照，低調放閃！
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