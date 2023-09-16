美國歌手Dominic加入戰團 富家子未得米？Lisa傳一腳踏三船

韓國天團BLACK PINK泰籍成員Lisa，最近傳與有米緋聞男友Frederic Arnault同遊泰國，未料再被指疑撻着美國歌手Dominic Fike及性感歌舞騷相關人士，緋聞愈傳愈多！

Lisa今年7月爆出秘撻世界首富Bernard Arnault的三兒子Frederic，早前更被發現同樣身在泰國，令人猜測Lisa是帶男友見家長，更有Fans聲稱見到他們同遊著名景點湄南河。昨晨Lisa從泰國返抵韓國仁川國際機場，獲大批Fans接機，雖然情況略為混亂，但她全程笑容滿面，沿途收下Fans的信件及禮物，相當親切。

為神秘男演歌舞騷 不過，傳與Frederic拍拖的Lisa被指一腳踏三船，她曾於今年4月上載在美國參加《Coachella音樂節》期間，與美國歌手Dominic Fike的親密合照，近日有網民指2人身上有相似紋身，懷疑他們關係非比尋常。另一方面，日前Lisa落實演出巴黎著名性感歌舞騷，有海外媒體指她答應演出，全因與歌舞騷的相關人士P先生交往，有指2人因工作而見過幾次面後變得熟落，曾被目睹一起吃飯和購物。

另外，BLACK PINK與YG事務所的合約已於上月屆滿，但至今仍未有4名成員續約的消息，近日更傳Lisa有離巢之意，令YG股價昨日下跌8.08%。而組合將於今、明兩日在首爾高尺天空巨蛋舉行演唱會，為是次世界巡唱畫上句號。