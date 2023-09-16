趙露思疑「變臉」 收細鼻翼

內地甜寵女神趙露思自從4月拍畢新劇《神隱》，至今已有5個月未有進組拍劇，有網友發現她的近照跟以前有分別，鼻孔變得不自然，懷疑她在休息期間進行了鼻翼縮小的手術。不過，有粉絲解釋只是角度及燈光問題，亦有網友認為應該是P圖太重手，令其圓臉及闊鼻變成瓜子臉配小鼻翼的網紅樣，直指反而沒了個人特色。