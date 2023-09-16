王怡然見監製風騷笑晒 郭珮文巨胸壓窗 莊子璇：驚唔驚爆玻璃？

應屆港姐是非多籮籮，相反落選的「大騎樓港姐」郭珮文（Juliana）卻成功彈出，甚得網民歡心。她在社交平台分享美照報告近況，見她以全白貼身裙示人，站在落地大玻璃窗前玩自拍，巨胸幾乎Big爆衫，側身更展露出超誇張的身段曲線。美照吸引冠軍莊子璇不禁留言：「你驚唔驚塊玻璃會爆？」見郭珮文晒美照反應甚佳，莊子璇亦分享校園生活照，並大玩「男友視角」，拿着咖啡四圍走，不時回眸甜笑爭取曝光。

落選港姐電視城聚首 另一邊廂，「話題女王」亞軍王怡然（Lynn）身陷父母疑走數逾千萬風波仍未平息。她多次出席活動時愁眉苦臉兼拒絕受訪。近日，一班港姐收到通知集體返無綫電視城見監製，似乎公司為眾女安排新動向，當中王怡然見到一眾好姊妹之後，突然狀態回勇，對住鏡頭放電、露肩晒V，心情180度大轉變！

短片中見莊子璇、友誼小姐姜依宁與郭珮文、潘明璇、陳霈錤、陳曉彤、黃泳嘉、鄧凱文、陳怡名等落選港姐均有在場，個個有講有笑。當中以王怡然最為興奮，多次對鏡頭甜笑放電，非常活躍，連身邊的佳麗亦被她遮住。而季軍王敏慈、落選的梁倩淇、退賽佳麗賀怡雯及周婷則未見蹤影。