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老公服侍周到 張馨予嫁啱人

全靠何捷擒高擒低，才拍得出張馨予的漂亮角度！ 全靠何捷擒高擒低，才拍得出張馨予的漂亮角度！
全靠何捷擒高擒低，才拍得出張馨予的漂亮角度！
內地女星張馨予與軍人丈夫何捷結婚五年，一直相當恩愛，日前有網民於雲南藍月谷偶遇二人，當時孭着袋的何捷全程替張馨予拍照，有時為了取得最佳角度，不停蹲下又站起，甚至做出高難度的動作，服侍老婆不辭勞苦，幸福又浪漫。網民看後都大讚張馨予嫁對了人，看得出何捷真的很寵愛張馨予。
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