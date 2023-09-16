嫌吳偉豪太佻皮 陳嘉慧探肛超尷尬 扮Cool難忍笑

陳嘉慧於熱播中的無綫劇集《你好，我的大夫》飾演初出茅廬的中醫師，雖聰明但性格逞強，與現實生活中的她截然不同。談到接演這角色，Erica笑說：「成日要扮Cool，但當時我哋成班後生仔合作，氣氛太開心，最難係要忍笑囉。」而劇中的針灸場面，Erica大爆吳偉豪成為她的「白老鼠」﹕「第一個就係幫佢針，佢緊張到手心滴汗好似洗完手咁。（首次同佢演情侶感覺如何？）如果真係拍拖，好想打死佢，事關佢太佻皮啦。（唔係你杯茶？）我鍾意啲溫柔、體貼型嘅。（拍拖戲好難忘？）唔係喎，最難忘嗰場戲係講我除咗條褲，成個人趴咗喺度，雖然有打底褲，但都好尷尬。」這場戲正是前晚播出，講述她意外尾椎歪位惡化，原本要由吳偉豪進行手法復位，將手指插入肛門後再將尾椎撥回原位，治療時需脫去褲子，他們都表現尷尬，故最終由助理關楓馨做「槍手」。這場戲播出後，Erica的演技得到網民激讚，指她成功擺脫清純形象，變身高傲Cool Girl，以前的懶音都改善不少。