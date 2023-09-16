陳法拉撐罷工 轉行送外賣

早前美國演員工會聯合編劇工會發動罷工，近年轉戰荷里活的陳法拉當時正和家人度假，未有對罷工作出任何表示。近日她在社交網分享一則短片，並標註了演員工會，笑稱自己在罷工期間兼職送Pizza，藉此表態。片中法拉一身低調打扮，拿到Pizza後，將外賣盒放在頭頂，非常有趣。