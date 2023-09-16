9月16日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月16日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳法拉撐罷工 轉行送外賣
為了表達對工會的支持，陳法拉暫停拍戲轉型送外賣。
早前美國演員工會聯合編劇工會發動罷工，近年轉戰荷里活的陳法拉當時正和家人度假，未有對罷工作出任何表示。近日她在社交網分享一則短片，並標註了演員工會，笑稱自己在罷工期間兼職送Pizza，藉此表態。片中法拉一身低調打扮，拿到Pizza後，將外賣盒放在頭頂，非常有趣。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230916-0916_00282_045/陳法拉撐罷工--轉行送外賣
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc