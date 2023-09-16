誤接露械視像電話 衛詩雅公審「巨龍」 擊退變態佬

衛詩雅在ViuTV新劇中與「萬人斬」柯煒林激戰連場，但拍攝時卻不幸誤接癡漢性騷擾視像電話，被對方的「巨龍」嚇親，事件令她留下陰影。

衛詩雅、柯煒林、吳肇軒、蘇皓兒（Chloe）、談善言等昨日為葉鎮輝監製的ViuTV劇集《Food Buddies》在九龍灣E-Max宣傳。劇中眾人透過交友軟件發展男女關係，「萬人斬」柯煒林幾乎咀遍劇中男女，關係複雜，詩雅則慶幸兩人的激情戲一早拍完，因最初見到煒林既高大、手中還拿住小說，覺得他相當有吸引力，但認識後發現煒林相當嘈吵，即時幻想破滅，當他是三歲「死𡃁仔」看待，又指導演曾上前叫停咀戲，煒林亦疑惑電影尺度的親熱鏡頭能否在電視播出。

吳肇軒被嫌口臭 詩雅自爆開工時接到陌生視像電話，遭「巨龍」騷擾，她說：「睇到即刻收線，可能佢見到我覺得好興奮再打過，於是我將電話交咗畀柯煒林，佢即時叫埋成班男工作人員一齊睇，嚇到佢即刻收線。」她指是第一次遇到露械騷擾，嚇到不懂處理，事後留下陰影：「以為係媽咪打嚟所以接咗，好震撼見到佢器官近鏡，放到好大，亦都見到男人個樣，自己口都震埋，但又想share畀人睇，再打嚟就交咗電話畀柯煒林接。」

吳肇軒劇中與Chloe及談善言有「三人行」肉體關係，意識大膽，肇軒指激咀場面由撞開房門咀到床上，但床戲則點到即止。他又爆Chloe嫌他食蒜頭後「大口氣」，暗示他錫錫前要清潔口腔。