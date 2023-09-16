夢幻巡唱震撼觀眾 郭富城半億打造智能風車舞台

「舞台王者」郭富城的全新世界巡迴演唱會將於11月在內地開跑，至少舉行50場，他與團隊耗資逾半億元打造智能方塊巨型風車舞台，誓要震撼觀眾眼球！

郭富城前日以豹紋外套襯牛仔褲型仔現身，在深圳出席《舞林星傳世界巡迴演唱會2023》發布會，正式宣布在內地逾50城市舉行演唱會，首站11月在深圳起跑，席上大會播出短片，回顧城城歷年演唱會締造的各個經典舞台片段。

暌違4年，城城帶着全新主題開啟新一章，他說：「我每次都希望尋求突破，打破自己的常規，無論舞台設計、舞蹈編排、造型配搭，我同團隊都盡力創作新視覺。」據知主辦單位不惜工本，斥資逾半億元為他打造舞台，他自爆巡唱亮點是有一個智能方塊巨型風車舞台，非常震撼和夢幻，也是一次新嘗試。

發布會變簽名會 造型方面也是演出亮點之一，今次繼續由大師張叔平為他打造形象，城城說：「係好振奮嘅事，希望《舞林星傳》嘅舞台和製作，能讓歌迷朋友感受到我哋嘅用心同覺得驚艷，我唔敢自誇係咩『舞台王者』，但我嘅製作肯定係王者級別嘅班底。」

內地「城迷總會」組織近百Fans打氣團到場支持，獲贈月餅品牌小畫冊，他們守秩序地靜候偶像出現，期待大合照機會，城城得悉後即由後台步出與Fans影相，又為他們的小畫冊簽名，十足小型簽名會，令Fans既感動又開心，紛紛高呼：「永遠支持城城！」