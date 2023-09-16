娛圈單打：衰佬留情不留精 最怕紮極紮唔清

娛樂圈貧賤夫妻代表、多仔公多仔婆張致恒（Steven）與雯雯，剛剛誕下第4胎又係生仔，遭網民質疑點養得掂之際，Steven昂然宣布要做個負責任的男人──接受結紮手術唔再生！

Steven話喎，已經聯絡日間手術中心安排手術，詳情會在手術完成後再同大家分享。此舉當然又惹來議論紛紛，網民質疑呢兩公婆連Condom都買唔起，每次鬧離婚梗會例牌生B，點解又有錢做結紮呢？

又有網民提議，不如收費直播結紮手術，起碼賺番筆奶粉錢，總好過餓死老婆瘟臭屋；不過更多網民猜測，結紮手術可能只係方便「性上癮」的Steven到處拈花惹草，留情不留精，爽！咁又係呀，雯雯早前先至鬧爆老公婚後依然溝女成性，證明「留情不留精」絕非無的放矢。不過今勻連結紮都玩埋，下次又玩乜？若然老公紮完老婆又大肚，肯定更加爆炸性，到時又可以再做紙上明星啦喂！

睇住佢大，睇住佢壞。想當年，Steven與Kenny組成BOYZ勇闖樂壇，兩個花美男非常吸睛，雖然未及同門的Twins大紅大紫，但要站穩一席之地肯定冇問題。2019年本來在紅館開演唱會，點知臨門撻Q，Steven被揭一腳踏五船，形象直插谷底，搞到演唱會都要擱置，Kenny慘被拖累，兄弟決裂。Steven更衰到周圍借錢講大話，連阿Sa都同佢擘面。

所以話啫，即使Steven以結紮明志，亦唔代表佢係個負責任的男人。若然識諗，又點會淪落到冇錢開飯，朋友反目，日日家嘈屋閉吖！