大眼細佬啱做藝人 郭柏妍A0姊弟 同性相吸

女神郭柏妍昨日現身活動時透露郭家有弟初長成，稱讚細佬眼大兼身材高大，頗有當藝人潛質，不過未知他是否有意入行，她又聲稱姊弟兩人同樣屬A0人士，非常純情。

藝人郭柏妍、游嘉欣、何沛珈等昨日現身活動大展廚藝，郭柏妍自言煮飯有一手：「因為我細佬同爸爸好鍾意食飯，細佬最近Keep Fit，我有整牛油果多士畀佢，我得一個細佬，所以錫到佢燶。」她稱弟弟跟她一樣眼大大，身材甚高，擅長打籃球，大讚他有潛質做藝人，問會否帶弟弟入行？她坦言：「我冇諗過，佢比較怕醜，睇佢想唔想。」又踢爆弟弟最近除了Keep Fit又變得姿整，推測他可能有心儀女生想追求，她揚言不反對弟弟拍拖，問她幾歲初戀？她說：「我冇試過。」聲稱自己跟弟弟同是A0人士，又謂大家都比較吸引同性，身邊同性朋友居多。

何沛珈人月難兩圓 另外，何沛珈於現場炮製月餅有板有眼，她透露已焗製了一批送人，反應不俗，問到緋聞男友阮浩棕是否有份？她說：「未送。（焗個心形月餅畀佢？）好難，我好似未見過心形月餅模，如果整心形要送晒畀好多人。（佢有冇試過你嘅手勢？）佢未有機會，我整過畀其他一齊做嘢嘅同事食。（會唔會一齊過中秋？）我中秋要喺深圳做嘢，連家人都唔可以一齊過，要獨自過，自己食自己整嘅月餅。」

游嘉欣獲借車任撞 而游嘉欣最近一次過成功考獲車牌，但無意買車：「我諗住可能將來拍劇有用，冇諗過要駕車代步。」沛珈指不介意借出私家車給嘉欣，問她不擔心對方駕駛技術？她笑言：「我可以坐喺佢隔籬睇住佢。（唔驚佢撞花你架車？）架車左邊本身都花，所以佢可以撞左邊，唔好撞花另一邊就得。」