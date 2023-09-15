BLACK PINK冠絕全球 短片點擊破331億
韓國人氣女團BLACK PINK於2016年開設的官方短片頻道，至今訂閱人數累計多達9,130萬冠絕K-Pop歌手，4女上載影片合計565部，當中包含多首點擊逾10億的Hit歌。據短片平台公布「全球累計最高點擊的歌手頻道TOP 10排名」中，BLACK PINK影片總點擊已衝破331億，稱霸全球歌手，力壓以315億次屈居No.2的美國人氣男歌手Bad Bunny，再次印證BLACK PINK的驚人影響力。而近日有傳YG事務所向BLACK PINK成員Lisa提出的續約金額已提高至2.9億港元。
其他排名方面，加拿大樂壇天王Justin Bieber以309.9億次排第3位，至於第4至10位依次是Taylor Swift（309.5億）、 Ed Sheeran（307.9億）、Shakira（282億）、Eminen（276.3億） 、Katy Perry（257億）、Ariana Grande（243億）及The Weeknd（241.9億）。
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