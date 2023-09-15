Taylor整爛鑽戒 驚青求救 Cardi B廁所「搞嘢」 網民洗版鬧爆

樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）雖已曲終人散，但餘波未了。出名舉止豪放的美國饒舌天后Cardi B，竟於頒獎禮舉行後公開她與歌手老公Offset在頒獎禮舉行期間後台廁所內「啪啪啪」的片段，嚇壞網民之餘亦被洗版式鬧爆！

片段中Cardi與老公邊有動作邊拍片，還發出淫聲浪語，之後有一名女士拍門進內對兩人的「動作」視若無睹，場面尷尬！但由於當時Offset並沒有脫下褲子，因而令不少網民認為他們「造」假整蠱人。影片公開後，即引起民憤，有不少網民留言炮轟，其中有網民無奈地表示：「習慣晒呢個女人嘅作風！」但大部分均批評其行為：「我需要洗洗眼！」另有網民反問：「呢個就係佢哋所謂嘅偶像？」事後Cardi將片段刪走。而早前Cardi與另一天后Megan Thee Stallion公開的合作新歌《Bongos》MV，亦同樣被外界批評意淫。

贊助商抽水 至於今年掃走9個獎而成為「大贏家」的樂壇天后Taylor Swift，於頒獎禮上全程high爆，不知是否因樂極忘形關係，事後才驚覺戒指上的巨鑽突然不見了！從網上瘋傳片段可見，遺失鑽石的Taylor露出驚嚇表情向在場人士求救，坐在她周圍的人即合力尋找。據知戒指值1.2萬美元（約9.4萬港元），並非Taylor擁有，是由珠寶商贊助借給她於VMA配戴，頒獎禮後翌日珠寶商透露已收回戒指，並表示修補的過程好容易及快捷，又搞笑地抽水：「呢個係呢枚充滿傳奇嘅戒指嘅一夜，Taylor Swift打破紀錄同時亦整爛咗隻戒指。」雖然Taylor失鑽嚇親，但網民仍「幸災樂禍」搞笑留言：「女神個表情太好笑，明明佢可以買幾百隻呢種鑽戒。」另有網民寸她：「恭喜Taylor得獎，鑽石唔見都唔緊要啦，哈哈！」

另外，於頒獎禮與Taylor開心合照的天后Selena Gomez，被影到不滿男歌手Chris Brown獲提名，當她聽到現場宣讀「最佳R&B歌手」提名名單有Chris的名字時，嘴藐藐一臉不屑。