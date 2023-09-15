暢所欲玄：正財格 正財星

財乃養命之源，古人以錢財為養活自己生命的泉源。人在孤島，多多的金錢也沒有用，食物才是養命之源。好明顯，算命就是在群體生活兼且有商業貿易往來的背景之下，才有這操作。所以先有人的社會活動，才有推算人的命運學理。

正財星所代表的人物，女命為父親，男命為妻子，正財星在年月也代表父親。物年為金錢、薪俸，可以控制而且有價值的物件。貴人星最好是財星，是為貴人帶財，例如甲日元見丑未、壬癸日元見巳、丙丁日元見酉。貴人帶財，易得財助。

天干有正財星，地支也有正財星，是為正財格。性格踏實，對人和善，辛勤節儉，忍讓護家。是一個一等一的好人。正財星在命中，最好見到食神傷官來生旺，更喜歡正官星來保護。最怕見劫財星來爭劫，更怕相沖。正財星最怕大運流年沖合剋，錢財沖被沖走、被合走、被剋制，都是不利。

正財星也稱為家中傭工，菲傭印傭的八字正財格，則此傭工辛勤工作，愛護小孩，不傷老人，誠實不貪婪。更見正官星在命中，會助旺老闆。如果其大運流年見沖剋正財星，或七殺運，則不利，應另選她人。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅