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孟潔火辣身材超吸睛
台灣啦啦隊「樂天女孩」成員孟潔擁有甜美面孔及火辣身材，不時分享靚相，深得網民歡心。她近日就分享最新的穿搭心得，相中見她身穿奶茶色小背心襯黑色短裙，背心採單肩設計，露出胸前一大片白嫩肌膚，勁為養眼！
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