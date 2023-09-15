蔡思貝閃現《法證VI》 袁偉豪踩兩劇 賺盡奶粉錢

無綫近月連開多套新劇，即將榮升爸爸的袁偉豪同時踩兩劇開工，認真拚命，不過他笑言：「BB腳頭好，我咪拍多啲，賺多啲奶粉錢囉！」而蔡潔回歸《法證VI》，據知蔡思貝會在首尾兩集現身，王敏奕同樣有特別演出。

視帝陳山聰、袁偉豪（Ben）、姚子羚、張頴康及傅嘉莉本月將開拍新劇《反黑英雄》，原本此劇的女主角還有蔡潔，但因為無綫希望原班人馬上陣開拍《法證先鋒VI》，故她要捨棄陳山聰，重投「舊相好」黃宗澤懷抱。由於《反黑》及《法證VI》拍攝期重疊，據知現時袁偉豪亦被安排同時拍攝兩劇，之前已預告會在《反》劇演大反派的他，被問到兩劇同步拍攝，會否精神分裂？他坦言：「檔期方面我要交畀劇組自行安排，自己就冇所謂嘅，BB腳頭好嘛！我咪拍多啲，賺多啲奶粉錢囉！」至於蔡思貝因要開拍機場題材的劇集，故不能完全「獻身」給《法證VI》劇組，最終只能以客串形式拍攝首尾兩集。而上集有份擔演的王敏奕今次也會有特別演出，現時身在馬來西亞為《家族榮耀之繼承者》拍攝的她受訪時笑說：「好多謝監製鍾澍佳再搵我演，最update嘅故事暫時未聽，要等返香港再同監製開會，但已經預留時間畀劇組。」

黃宗澤拒劇透 身為《法證VI》男主角的黃宗澤（Bosco）坦言不久前才接到正式開拍的消息及聽故事，提到之前《法證V》結局留下懸念，他的角色被指「黑化」留伏線，Bosco大賣關子：「點能夠劇透呀？」說到今次再跟蔡潔合作，他說：「再拍梗係開心啦！原班人馬最好，因為大家之前已經有晒默契。」

另外，Ben在節目《歐洲鐵騎遊》分享昔日的拚命歲月，坦言30歲到38歲期間體力嚴重透支：「拍完《鐵探》之後身體好差，但對於自己嚟講係問心無愧。」他更拿出拍攝時皮包骨的照片，笑指當時身形似足癮君子：「拍完之後身體係『彎』咗，唔係點解大家會成日覺得我好攰、好殘，其實我都唔想嘅，係咪真係值得咁做？如果問多一次，我都係會咁做。」