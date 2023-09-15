肉搏連場 損手爛腳 陳家樂鬧市亂劈 嚇親途人

黃宗澤、陳家樂及張繼聰合作的英皇電影《紮職2》即將上映，當中涉及大量動作場面，由街頭追斬至埋身肉搏，除了「劈爛好多道具刀」，逼真程度更令途人誤以為黑幫仇殺。

由藝人黃宗澤（Bosco）、陳家樂及張繼聰主演的英皇電影《紮職2》，講述3位好兄弟於黑幫中的不同經歷，3人日前受訪暢談拍攝感受。飾演黑幫大佬左右手的Bosco，性格重情義，兩位拍檔家樂及阿聰均指角色符合本人性格。戲中有大量動作場面，問到有否受傷？Bosco直言埋身肉搏，損手爛腳少不免：「打爛仔交只係度得頭幾招，導演冇叫Cut咪繼續亂劈。（好易劈中？）好在有時冇收音大家就會嗌出嚟『左拳、右腳』，等對方可以避。」

張繼聰鍾情江湖片 陳家樂則對一場街頭追逐戲最為難忘：「喺彌敦道又跑又打，打到上天橋，拍咗全晚，好刺激！」他笑指翌日網上更流傳片段，指兩黑幫發生衝突：「講到好真咁！不過當時真係有途人以為劈友嚇親。」形象向來官仔骨骨的他少拍江湖片，他感謝導演不時提點，笑言今次角色的剃頭造型令朋友也感到驚嚇。

至於向來鍾愛江湖片的張繼聰，表示高興能有份參與演出：「以前睇好多古惑仔江湖片，今次有番以前嗰種味道，我哋個個都好多動作場面，劈爛好多道具刀。」他指拍攝時仍是疫情期間，街上人流不多，拍出來效果非常震撼，加上在大家熟悉的街道環境拍攝，會令觀眾感覺更真實。