中娛星動：大牙來港報案籲黑人合作

台灣女星大牙早前控前老闆陳建州11年前向她性騷擾，由於事發地點在香港，大牙已在律師陪同下到香港報案，並呼籲陳建州配合調查。

台灣前黑澀會成員大牙（周宜霈），早前指控11年前於香港出差期間，遭前老闆陳建州（黑人）硬闖房間性騷擾，及後黑人刑事起訴大牙索償1,000萬新台幣（約253萬港元），但後來撤告，改為刑事妨害名譽告訴。昨日大牙再被傳召出庭說明，她在庭外表示：「我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裏第一個被告的人，這也讓整個me too運動停在這裏，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！」

自問無愧於心 由於事情發生在香港酒店，大牙透露已經到香港完成報案：「過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港執法部門正式完成報案，以捍衞並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港執法部門的調查。」

至於大牙在台灣被陳建州夫婦提告刑事妨害名譽案，大牙低調表示：「謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多做說明。接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝。」