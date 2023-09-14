9:45 勁歌推介及快樂長門人

10:00 真情及「你」想無煙香港

11:45 有營煮婦及宣傳易

12:45 交易現場及「一帶一路」知多啲

2:30 「你」想無煙香港及宣傳易

6:00 走進西藏．高原之歌及新聞檔案

7:25 天氣報告及港隊．我們

8:30 你好,我的大夫

9:30 長風渡及「你」想無煙香港

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

