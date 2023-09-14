台上興奮攬仔 Taylor橫掃VMA 擸9獎做大贏家

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）於香港時間昨晨在美國新澤西舉行，共獲最多11個獎項提名的美國流行天后Taylor Swift不負眾望，連奪9獎，當中包括3個大獎：「年度音樂錄影帶」、「年度歌手」及「年度歌曲」，成為VMA大贏家！

除了3項大獎外，Taylor亦憑自導自演的《Anti-Hero》MV勇奪「最佳導演」、「最佳攝影」及「最佳流行歌手」等，而近期熱爆全球的巡唱則成為「最佳夏季演唱會」。宣布「年度音樂錄影帶」賽果時，全場觀眾站立拍掌，而她上台領獎時指該獎由粉絲票選，所以對她意義重大。頒獎禮上，她收到意外驚喜，大會邀請到美國男子組合*NSYNC頒發「最佳流行音樂歌手」，Taylor即化身小粉絲與成員逐一擁抱，之後難掩興奮，自爆擁有他們的肖像公仔，並表示：「你哋係流行音樂嘅化身，所以由你哋隻金色流行音樂手中收到呢個獎，實在太滿足！」成員Lance Bass在台上更特別送贈一條「友情手鏈」給她，氹得她相當開心！

Shakira奪「先鋒獎」創先河 至於其他獎項，今年可說是韓團天下！韓國女團BLACK PINK繼去年獲得「最佳元宇宙表演」後，今年「升呢」擊敗後輩NewJeans及美國兄弟組合Jonas Brothers等，勇奪「年度組合」一獎，同時獲得「最佳編舞」，不過未有出席領獎。韓國男團Stray Kids獲頒「最佳K-Pop歌手」，另一韓團Tomorrow X Together則憑歌曲《Sugar Rush Ride》今年4月的現場演出奪得「年度推介演出」。

另外，今年「先鋒獎」得主是哥倫比亞天后Shakira，她是VMA歷年來首位「先鋒獎」南美歌手得主。Shakira分別以英語及西班牙語發言，多謝MTV頻道一直支持其事業，並表示與Fans共享獎項：「好多謝你哋成為我支軍團，同埋協助我打所有硬仗！」她亦擔任表演嘉賓，身穿性感歌衫勁歌熱舞，一口氣唱盡多首代表作，期間更一時興起玩「插水」，跳入觀眾堆中搞氣氛！