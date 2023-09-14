娛樂

陳豪瘦到爆青筋
視帝陳豪劇接劇相當忙碌，日前有網民在中環巧遇他拍外景，大讚他親切：「他本人很Nice，我們叫他名字就看過來了，啊！很瘦！很帥！」由照片所見，陳豪手插褲袋擺Pose，相當有型，但手背青筋暴現，未知是否瘦過龍。
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