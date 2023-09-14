生日冧豬收花 劉佩玥睡衣派對玩純情

本月9日踏入34歲的無綫藝人劉佩玥（Moon），在社交網上載大束紅玫瑰的照片，玫瑰花密密塞滿整個鏡頭，估計有99枝，而花語寓意「長長久久」，浪漫又有心思，令人聯想到送花人是否其緋聞男友周志文？一切盡在不言中的Moon，簡單留4字真言「感恩、感謝」，隔住個Mon與有心人傳情。

雖然周志文未見公開為她賀生日，但壽星女亦不愁寂寞，因有譚嘉儀、蔡潔、吳沚默及兩位圈外女友人為她舉行睡衣派對，不過最令網民失望的是，幻想中的香艷、性感或透視睡衣統統欠奉，全部包到冚，當中譚嘉儀穿短褲，尚有一對美腿睇，貌似素顏的蔡潔則最保守，而女主角Moon就着白色睡裙，渾身散發仙氣。

譚嘉儀公開「示愛」 Moon昨日受訪時表示，因本月工作忙而沒有大事慶祝：「忙緊工作同拍劇，所以都係抽時間，簡簡單單同家人、朋友度過，好感謝、好感恩。」嘉儀在社交網分享派對靚相，寫道：「每一年生日嘅主題都係咁正，真係未試過玩Pyjamas Party，同埋平時瞓覺都係求其着T恤，好彩喺屋企搵到一套睡衣啫！鍾意呢個主題，因為影相唔小心瞌埋眼都係好正常。」她與Moon曾合作劇集《降魔的》，飾演精靈「莉莉」的她表示，永遠愛劇中由Moon飾演的「啤啤」，並祝Moon愈來愈靚。