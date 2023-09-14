瀕臨絕種 身嬌肉貴 李施嬅邂逅僧海豹 驚心動魄

李施嬅雖然有多年潛水經驗，然而遇上瀕臨絕種的夏威夷僧海豹也不禁嚇了一驚，除了因為這種動物體形龐大外，也因為牠們身嬌肉貴，人類若作出騷擾行為，隨時要付出沉重的代價。

藝人李施嬅熱愛潛水，不時於社交平台分享潛水體驗，之前第一次海底潛水，忍不住讚自己勇敢，克服了潛入海底山洞的恐懼，也曾試過與鯊魚共泳。她最近於外地度假兼練習自由潛水，期間卻遇上「不速之客」，她於社交網上載片段及親自解說，片中的她正跟朋友潛水，但突然遇見大型物體愈游愈近，她謂：「見到一隻大過我嘅物體游埋嚟，我即刻匿喺朋友後面，好緊張，原來佢係夏威夷僧海豹，佢個樣雖然好可愛，但係絕對有攻擊能力，我哋唔敢掂佢，希望佢會游走。」

最高刑罰囚5年 當時施嬅只看着眼前的僧海豹，沒留意周遭環境，後來經友人提醒，才驚見還有另一隻在附近游弋，她說：「冇諗過後面都有一隻，直至我朋友指佢出嚟，我即刻望吓周圍有冇其他，好彩前面嗰隻慢慢游走，我先淡定番啲。」施嬅最後亦提醒大家不要主動接觸瀕臨絕種動物，指夏威夷僧海豹全球只得1,500隻，騷擾或接觸牠們有可能被罰款50,000美元及入獄5年。