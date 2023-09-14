預告MIRROR 12子合體 Anson Lo信任兄弟情 唔做和事老

Anson Lo臉頰比心，粉絲大呼可愛！

姜濤和Edan的粉絲近日罵戰不止，教主盧瀚霆（Anson Lo）亦曾與姜濤傳出不和，故他昨日出席活動時自封局外人，不便插手勸交。至於月底MIRROR將分批赴澳洲及新西蘭拍攝團綜，他相信12子出埠相處有助加深了解。

Anson Lo昨現身apm出席飲品活動，吸引逾500「神徒」（粉絲䁥稱）撐場，場面墟冚。Anson Lo表示新劇《社內相親》已煞科，下月將投放更多時間準備新歌，凌晨會直踩30幾個鐘拍攝新歌MV。明年一月中舉行《MIRROR. WE.ARE LIVE CONCERT 2022》補場前，MIRROR 12子將分兩批飛到澳洲、新西蘭拍攝團綜作宣傳，Anson Lo稱公司安排了很多綜藝節目，自己亦對12子合體很期待：「對上一次係幾個月前拍《MIRROR +》，拍咗幾集。（擔心12子一齊再爆是非？）嗌交是非？唔覺得係是非，人與人之間就有認同和唔認同，唔值得討論啱定唔啱。」他有留意姜濤和Edan粉絲之間的罵戰，覺得自己作為局外人，不適宜做和事老勸交，但認為5年兄弟情不會受到傷害，而且出埠工作將會加深彼此的了解：「絕對係，關係更穩固，知大家生活習性。」

《釀魂》電影節爭獎 另外，Anson Lo主演的第二部電影《釀魂》，近日入圍第21屆《拉文納夢魘電影節》3個獎項，他憶述拍攝時代入角色一個多月十分抑鬱，回想起來也覺辛苦，認為電影獲提名是對整個團隊的認可，他稱最開心是連不大喜歡他的人都有留言讚他演得不錯並給予建議。

提到近日網民發現他疑P圖重手，背景牆身直線變曲線而露餡，他解釋無論工作或私人帳號，都有工作人員為他甫相：「嗰張相係花姐傳畀我，以為係官方照，就傳咗出去，改唔番，會同花姐傾番。」