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彭于晏「死亡角度」自拍
彭于晏一個人四出觀光，同樣快活。
台灣男神彭于晏最近飛到葡萄牙為電影《潛行》進行拍攝，每天都在當地四出觀光自拍，但向來未能掌握當中技術的他，每張自拍照都是「死亡角度」，超低炒、零濾鏡，慘不忍睹，不過粉絲未有嫌棄，反而大讚他夠真實。
此外，他在外地遇上不少網民邀合照，有求必應的他統統答應，又被見到四圍問路探險，相當熱愛自由。
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