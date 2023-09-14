前港姐梁凱晴近日去克羅地亞旅行，她在網上大晒去赫瓦爾島薰衣草園的打卡照，身穿吊帶裙露出白滑肌膚，作為吃貨的她又分享去了古城區尋找美食，並配文：「魚真的好好吃，魚的皮是脆脆的，魚肉充滿魚汁很新鮮，真的秒速把它吃光光。」向來注重身材的她，去到外地亦不敢鬆懈，去了當地的國家公園行山，表示很滿足及放鬆。