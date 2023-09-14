娛圈單打：高官變身花癡粉 春情勃發好難忍

嗱，3歲小女孩用童稚聲音說出「我愛姜濤」，大家會覺得可愛；十多歲少女尖叫支持偶像，大家會覺得青春；咁「五十路」大媽春情勃發貼身追蹤小鮮肉，大家會覺得真情流露定唔知醜呢？

哎唷，咁啱得咁蹺，運輸署前署長、現任房屋局常任秘書長兼房屋署署長、55歲的羅淑佩，被踢爆於香港爆發世紀黑雨翌日親到機場追星，全程嘴角含春、雙眼放光跟到實一實，恍若回春少女一般。邊位小鮮肉有幸被垂青呀？之唔係當紅炸子雞MIRROR成員陳卓賢（Ian）囉！

話說Ian當日到機場錄影節目，曾自認「Hellosss」的羅常秘居然現身尾隨，有片為證，睇到人眼瞏瞏！房屋署就話嘞，羅淑佩一直全力督導房屋署人員進行公屋黑雨善後，她個人在公餘時間的活動，署方不作評論喎，咁都得？

即係咁，高官都係人，人就有七情六慾，之不過，作為月薪逾30萬元的高官，在香港經歷世紀黑雨滿目瘡痍、災民仍然斷電斷網、豪宅被揭發僭建成災、成個社會烏煙瘴氣之際，不分輕重追星，觀感好唔好，諗都諗得到。尤其特首都話要總動員善後，加上不久前鬧出民政專員歡送宴風波，連「立會好聲音」都被迫煞停，以免讓公眾產生官員不務正業之感，羅常秘如此不顧身勢忘形追星，媽媽咪呀，好攞命！

再講吖，你的偶像如何，你的品味智商也必如何。Ian孝順善良又乖仔，仲識作曲多才多藝，「嬸嬸不行了」都好正常。但高官不同一般師奶，追星係咪可以含蓄啲？畢竟納稅人希望高官做實事，而唔係睇佢變身花癡粉！