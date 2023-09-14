獨家追蹤：見面會後覓食慶功 丁海寅拉隊「滾」 滴酒不沾

韓星丁海寅前晚相隔5年再來港舉行見面會，完騷後即拉隊到灣仔覓食。為了見面會而嚴格控制飲食的他，完騷後亦不敢鬆懈，興奮慶功卻幾乎滴酒不沾，自我管理嚴謹。

韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《雪降花》男星丁海寅，之前與當紅女團BLACK PINK成員Jisoo合作《雪》劇傳出緋聞，不過最終證實只是煙幕，Jisoo的真命天子是丁海寅圈中好友安普賢。目前專注事業的丁海寅，則為慶祝出道10周年而展開亞洲巡迴粉絲見面會。

嫌代表作太慘情 前晚是他相隔5年後假九展舉行香港粉絲見面會，甫現身就大開金口，獻唱韓劇《D.P：逃兵追緝令》主題曲《Crazy》，之後再以廣東話打招呼。他隨後公開抵港後在中環摩天輪的自拍片段，透露去了半山扶手電梯，指今次獲邀在香港拍攝旅遊影片，着粉絲多多期待，席上又應要求穿軍服讓觀眾影相，惹來尖叫。粉絲在見面會開始前，預先選出最喜愛偶像主演的8部劇集，《經》劇以大熱姿態稱冠，《春夜》和《雪降花》則分別排第2及第3位，他指《雪》劇悲劇收場，不忍心重睇，希望下次的作品會大團圓結局，讓粉絲可以開心重溫。他之後大玩遊戲，完成打高爾夫球和釣魚仔的任務後，戴上可愛頭飾讓粉絲影相，又跟幸運粉絲自拍及送抱。拍攝大合照時，螢幕播放粉絲準備的打氣影片，令丁海寅感動得眼濕濕。

為了準備見面會，丁海寅事前嚴格控制飲食，務求以最弗狀態示人。當晚完騷後，他與身邊工作人員拉隊到灣仔的「起鍋」打邊爐慶功。當晚約11時50分，他抵達現場，經保安探路後才進入食肆，沿途見他心情勁靚。一行人在店內逗留近兩小時，丁海寅表現有禮，向身邊人敬酒，之後就大快朵頤狂擦肥牛，但依然十分節制，幾乎滴酒不沾。